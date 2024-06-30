Так одеваются только «позорники»: 5 вещей, которые нужно выбросить из гардероба

Мода - дама капризная и переменчивая. То, что вчера считалось хитом, сегодня может безнадёжно устареть. Чтобы не выглядеть несовременно и всегда оставаться стильной, важно вовремя избавляться от вещей, которые отслужили свой срок. Разберём 5 предметов гардероба, с которыми в 2024 году пора расстаться.

1. Узкие джинсы: удобство уступает актуальности

Да, когда-то они были настоящим маст-хэвом, подчёркивали фигуру и легко вписывались в любой образ. Но в 2024-м узкие джинсы однозначно утратили былую актуальность. На смену им пришли свободные и комфортные модели – широкие, прямые, mom-джинсы.

2. Одежда с кричащими логотипами: минимализм в приоритете

Ещё недавно крупные логотипы на одежде были в тренде, но в 2024-м они выглядят слишком навязчиво и даже вульгарно. В моде — сдержанность, лаконичность и отсутствие лишних деталей.

3. Оверсайз: прощай, мешковатость!

Тренд на оверсайз, царивший последние несколько лет, постепенно сходит на нет. В 2024 году дизайнеры делают ставку на приталенные силуэты, подчеркивающие фигуру.

4. Леггинсы с яркими принтами: от экстравагантности к сдержанности

Яркие и броские леггинсы уже не так актуальны, как раньше. В 2024-м обратите внимание на однотонные модели или варианты с лаконичными принтами.

5. Романтика в прошлом: платья с рюшами и воланами

Обилие рюш и оборок сегодня выглядит устаревшим и даже несколько инфантильно. Обратите внимание на минималистичные платья простого кроя - они выглядят гораздо более стильно и элегантно.

А что в тренде?

Монохром: сочетайте вещи одного цвета, играя с оттенками и фактурами.

Высокая талия: брюки и юбки с высокой посадкой подчеркнут фигуру и визуально удлинят силуэт.

Капри: укороченные брюки триумфально вернулись в моду благодаря знаменитостям.

Обновляя гардероб, не бойтесь экспериментировать и искать свой собственный стиль, оставаясь в рамках актуальных тенденций!