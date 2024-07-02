Так одеваются только «колхозницы»: пять вещей, которые нужно выбросить из гардероба

Мода постоянно меняется, и то, что было актуально несколько лет назад, может выглядеть устаревшим сегодня. Одежда, которую иногда пренебрежительно называют «колхозной», часто оказывается не на пике модных тенденций.

Вот пять вещей, которые стоит исключить из вашего гардероба, чтобы освежить свой стиль и избежать модных промахов.

1. Джинсы с высокой талией и узкими штанинами

Хотя джинсы с высокой посадкой могут подчеркивать фигуру, модели с чрезмерно узкими штанинами уже не в тренде. Современная мода отдает предпочтение более свободным кроям, таким как прямые или слегка расширенные модели, которые добавляют изящества и современности образу.

2. Большие и тяжелые украшения

Большие пластиковые украшения или тяжелые бижутерные цепи уже давно уступили место более тонким и изящным аксессуарам. Легкие металлические украшения, минималистичные подвески и тонкие браслеты сейчас на пике популярности.

3. Сарафаны из грубой ткани с крупным цветочным принтом

Такие сарафаны могут создать образ, который кажется устаревшим и немодным. Модные дизайнеры советуют выбирать платья и сарафаны из более легких, воздушных тканей с нежным принтом или однотонные модели.

4. Широкие пояса

Широкие пояса были популярны в прошлом, но сейчас они могут создать нежелательный акцент на талии и сделать силуэт более тяжелым. Современная мода предлагает акцентировать талию с помощью более тонких и элегантных ремней.

5. Туфли на платформе

Тяжелые туфли на высокой платформе уже не соответствуют современным тенденциям. Элегантность и утонченность возвращаются в моду, что означает предпочтение более легким и изящным обувным моделям, таким как туфли на тонком каблуке или стильные балетки.

Освободив свой гардероб от этих предметов, вы не только обновите свой образ, но и сделаете его более современным и стильным. Обновление гардероба — это отличный способ экспериментировать с новыми трендами и искать то, что лучше всего подходит именно вам.