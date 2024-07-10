Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Так одеваются только «колхозницы»: 5 вещей, которые пора выбросить из гардероба

Мода постоянно развивается, и то, что когда-то считалось трендовым, может внезапно оказаться на грани стилистического «дна».

dizainmix.ru

Подписаться в Telegram

Мода постоянно развивается, и то, что когда-то считалось трендовым, может внезапно оказаться на грани стилистического «дна». В нашем стремлении к стилю и современности, давайте рассмотрим пять типов одежды, которые могут сигнализировать о необходимости обновления вашего гардероба.

1. Тяжелые кожаные куртки

Классические тяжелые кожаные куртки были популярны десятилетия назад, но сегодня они могут выглядеть устаревшими. Современные альтернативы включают легкие кожаные бомберы или утонченные кожаные блейзеры, которые добавят изысканности и актуальности вашему образу.

2. Джинсы с высокой талией с принтами

Джинсы с высокой талией – это классика, но модели с крупными принтами или экстремальными украшениями могут сделать образ менее гармоничным. Выбирайте однотонные варианты или джинсы с деликатной вышивкой для более современного и изысканного вида.

3. Украшенные кардиганы

Кардиганы с излишними украшениями, такими как пайетки или искусственные вставки, могут быть перегружены и выглядеть датированными. Лучше выбирать простые, хорошо сидящие модели из качественных материалов, которые придадут образу элегантность.

4. Обувь на танкетке

Обувь на танкетке была очень популярна в прошлом, но сегодня она может сделать ваш образ устаревшим. Предпочтение лучше отдать классическим каблукам или стильным плоским моделям, которые отлично дополнят современный гардероб.

5. Блестящие леггинсы

Блестящие леггинсы могли быть хитом на дискотеках прошлых десятилетий, но для повседневной носки они выглядят слишком вызывающе. Лучше выбрать леггинсы из качественного материала нейтральных тонов, которые будут сочетаться с разнообразной одеждой и обувью.

Обновление гардероба — это не только возможность следовать модным трендам, но и способ выразить свою индивидуальность через одежду. Выбирая более современные и универсальные вещи, вы сможете создать стильный и актуальный образ.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Челнах умер 40-летний сооснователь частной скорой помощи Тимур Гизатулин

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в ДТП с грузовиком погибли водитель и 9-летняя девочка

сетка от тараканов на вентиляцию внутренняя установка своими

Новости Татарстана

день назад

9-месячная малышка умерла в сарае в деревне Ярак-Чурма

Новости Татарстана

20 часов назад

Казанцы просят перевести часовой пояс в Татарстане на 1-2 часа

проект дизайна интерьера квартиры в Самаре

Новости Казани

день назад

С 13 по 14 июля пройдет фестиваль «Вкусная Казань»

Новости Татарстана

23 часа назад

В Нижнекамске за связь с двумя 7-летними девочками задержан 49-летний мужчина

Новости Казани

22 часа назад

На канатной дороге возможно можно будет проехаться до 2030 года
Новости Казани
57 минут назад

Самолет, который летел в Казань, экстренно сел в Самаре

Самолет, который летел в Казань, экстренно сел в Самаре

Новости Татарстана

47 минут назад

Прогулочный самолёт упал в пгт Камское Устье и вспыхнул

Новости Татарстана

час назад

Мужчину, который издевался над котом, задержали на 4 суток

Новости Татарстана

2 часа назад

Альметьевск в топе-30 городов РФ по загрязненному воздуху

Новости Татарстана

2 часа назад

В 88 лет умер известный композитор Анвар Шарафеев
В Татарстане при крушении самолета погибли 3 человека
Новости Татарстана
37 минут назад

В Татарстане при крушении самолета погибли 3 человека

Новости Татарстана

16 часов назад

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин высказался против запрета никабов

Новости Казани

16 часов назад

Казанское кафе «Карат» закрыли после заражения гостя сальмонеллезом

Новости Татарстана

19 часов назад

49-летний ранее осужденный мужчина домогался двух 7-летних девочек в Нижнекамске
Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники
В РТ прогнозируют дождь и +33 градуса
Новости Татарстана
час назад

В РТ прогнозируют дождь и +33 градуса