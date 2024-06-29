Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Так одеваются только «колхозницы»: 5 вещей, которые нужно выбросить из гардероба

Существует несколько предметов одежды, которые уже давно потеряли свою актуальность, и продолжение их ношения может выглядеть неуместно и даже комично. Вот пять вещей, которые стилисты советуют исключить из своего гардероба.

imghub.ru

Подписаться в Telegram

В мире моды постоянно меняются тенденции, и то, что когда-то было на пике популярности, сегодня может считаться устаревшим. Существует несколько предметов одежды, которые уже давно потеряли свою актуальность, и продолжение их ношения может выглядеть неуместно и даже комично. Вот пять вещей, которые стилисты советуют исключить из своего гардероба, чтобы избежать образа «колхозницы».

1. Джинсы с высокой талией и широкими ногавками

Эти модели джинсов были популярны в 90-х и ранних 2000-х, но сейчас они кажутся устаревшими. Современные тенденции склоняются к более зауженным и минималистичным фасонам. Вместо устаревших джинсов выберите скинни или стрейч-модели, которые подчеркивают фигуру.

2. Слишком пышные и украшенные блузы

Блузы с излишними рюшами, большим количеством украшений и объемными элементами могут создать перегруженный и датированный вид. Модные эксперты рекомендуют выбирать более простые и лаконичные модели, которые легко комбинировать с другими предметами одежды.

3. Кружевные юбки миди

Эти юбки, особенно в сочетании с пасторальными принтами, могут придать образу устаревший колхозный вид. Лучшей альтернативой будут юбки прямого кроя или юбки-карандаши, которые добавляют строгости и элегантности.

4. Жилеты из джинсовой ткани

Жилеты, особенно из джинса, были модными много лет назад, но теперь они выглядят как реликвия прошлого. Если вы ищете стильную альтернативу, обратите внимание на жакеты или легкие кардиганы, которые придадут образу больше современности и стиля.

5. Туфли на платформе

Туфли на высокой платформе могут выглядеть не только неудобно, но и вульгарно. Современные альтернативы включают туфли на тонком каблуке или стильные балетки, которые обеспечивают комфорт и элегантность.

Освежение гардероба – это не только возможность обновить свой стиль, но и способ избавиться от тех вещей, которые больше не соответствуют современным модным тенденциям. Выбрасывая устаревшие предметы, вы освобождаете место для новых, которые лучше отражают вашу личность и стиль жизни.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

13 часов назад

В Казани к 30 августа откроют детский парк и обновят Фуксовский сад

Интересное в Казани

13 часов назад

«Эта система позволила мне стать здоровым»: как житель Казани внедрил в практику методику профессора Николаева 

заказать службу по травле тараканов

Новости Казани

день назад

В Казани 26 июня запустили новый фонтан в сквере Белинского

Полезное

3 дня назад

К концу года ипотека станет доступнее: мнение экспертов

лазерная биоревитализация москва в Москве

Новости Казани

день назад

Парковка в казанском аэропорту подорожает на 20% с 1 июля

Новости Казани

день назад

В Казани 26 июня иномарка насмерть переехала женщину на дороге

Новости Казани

день назад

Казанцу предложили 189 рублей компенсации за 2 недели лечения от ботулизма

Новости Казани

20 часов назад

В Казани участника СВО наказали за подрыв фейковой гранаты у подъезда

Новости Казани

16 часов назад

В коттеджном посёлке Казани нашли снаряд 120 калибра
Лонгриды
8 часов назад

«Понятие «красота» субъективное»: участница полуфинала «Мисс Офис» рассказала о конкурсе

«Понятие «красота» субъективное»: участница полуфинала «Мисс Офис» рассказала о конкурсе

Новости Казани

9 часов назад

На Дне молодежи в Казани 29 июня выступит рэпер Нурминский

Гид по скидкам Казани

9 часов назад

Пикник без забот: казанцам рассказали, как сделать отдых на природе незабываемым

Новости Татарстана

11 часов назад

130 татарстанцев заразились геморрагической лихорадкой от мышей

Новости Татарстана

11 часов назад

Суд запретил службе «Кухни на районе» 90 суток работать из-за нарушения норм
В Казани на проспекте Победы, 28а загорелась машина
Новости Казани
10 часов назад

В Казани на проспекте Победы, 28а загорелась машина

Новости Татарстана

12 часов назад

В выходные в Татарстане потеплеет до +27 градусов

Новости Казани

12 часов назад

В казанских больницах с ботулизмом остаются еще 13 человек

Новости Татарстана

13 часов назад

Фаила Камаева 28 июня отстранили от должности главы Тукаевского района
Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки
Места в Татарстане, где можно почувствовать себя последним героем
Лонгриды
10 часов назад

Места в Татарстане, где можно почувствовать себя последним героем