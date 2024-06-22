Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

Так одевается только “колхоз”: три вещи, которые пора бросить носить

Мир моды изменчив, и то, что ещё вчера считалось стильным, сегодня может выглядеть нелепо. Чтобы не застрять в прошлом, критически оцените свой гардероб и без сожаления избавьтесь от этих трёх категорий вещей:

Подписаться в Telegram

Мир моды изменчив, и то, что ещё вчера считалось стильным, сегодня может выглядеть нелепо. Чтобы не застрять в прошлом, критически оцените свой гардероб и без сожаления избавьтесь от этих трёх категорий вещей:

1. Перебор с акцентами:Яркие кислотные цвета, обилие страз, пайеток, агрессивные леопардовые принты, экстравагантная обувь – всё это моментально перегружает образ, делая его вульгарным и кричащим. Вместо того, чтобы гнаться за броскостью, обратите внимание на актуальные тенденции: интересные фактуры, благородные оттенки, лаконичный дизайн.

2. "Привет из отпуска":Сувенирные футболки и толстовки с кричащими надписями и принтами – верный признак того, что ваш стиль застрял где-то между ларьком с магнитиками и пляжным шезлонгом. Замените их на качественные базовые вещи, которые можно интересно обыгрывать аксессуарами и многослойностью.

3. Время прощаться:Изношенные ботинки, потёртые сумки, одежда с дырками и катышками – всё это создает впечатление запущенности и неряшливости. Инвестируйте в качественные вещи, которые прослужат долго и подчеркнут ваш статус и вкус.

Помните, что ваш стиль – это отражение вашей личности. Не бойтесь экспериментировать, искать свой собственный образ, но делайте это с умом, избегая модных провалов.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

10 часов назад

Один погиб, несколько в реанимации после вечеринки на пляже «Локомотив» в Казани

Гид по скидкам Казани

9 часов назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

вентзазор решетка от насекомых

Новости Татарстана

день назад

Ливень смыл пляж в Набережных Челнах

Полезное

3 дня назад

Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в этом году.

базис мебельщик 8 обучение в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане обновят сети водоснабжения на 48 млн. руб.

Новости Татарстана

день назад

Спиртзавод в Верхнеуслонском районе признали культурным наследием

Новости Татарстана

7 часов назад

Бывший муж 15 июня застрелил супругу, а потом покончил с собой в Челнах

Новости Казани

день назад

Сабантуй в Мирном собрал автомобильную пробку

Новости Татарстана

8 часов назад

«У меня пузо уже выросло». 22-летняя Загитова посетила татарский Сабантуй
Новости Татарстана
3 часа назад

В Нижнекамске спасли одинокого лебеденка на озере

В Нижнекамске спасли одинокого лебеденка на озере

Новости Татарстана

час назад

В Казани водитель «Лады» сдавал назад и сбил 41-летнего велосипедиста

Гид по скидкам Казани

8 часов назад

«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке

Новости Татарстана

4 часа назад

Как Севастополь живет после атаки ВСУ: режим ЧС, раненых отправят в Москву

Новости Татарстана

5 часов назад

В Нижнекамске 3 человека попали в больницу после ДТП
Холод в Татарстане продлится до конца недели
Новости Татарстана
час назад

Холод в Татарстане продлится до конца недели

Новости Казани

7 часов назад

В Казани после ДТП со столба упал фонарь и пробил стекло авто

Новости Казани

8 часов назад

Водитель исчез: Opel перевернулся на улице Болотникова в Казани

Новости Татарстана

8 часов назад

Спиртзавод 1891 года постройки в РТ признан объектом культурного наследия
Оригинальные рецепты намазок из разных стран мира
Интересное в Казани
4 дня назад

Оригинальные рецепты намазок из разных стран мира
Боевики с оружием, десятки погибших и раненых: подробности нападения на Дагестан
Новости Татарстана
4 часа назад

Боевики с оружием, десятки погибших и раненых: подробности нападения на Дагестан