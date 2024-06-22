Так одевается только “колхоз”: три вещи, которые пора бросить носить

Мир моды изменчив, и то, что ещё вчера считалось стильным, сегодня может выглядеть нелепо. Чтобы не застрять в прошлом, критически оцените свой гардероб и без сожаления избавьтесь от этих трёх категорий вещей:

1. Перебор с акцентами:Яркие кислотные цвета, обилие страз, пайеток, агрессивные леопардовые принты, экстравагантная обувь – всё это моментально перегружает образ, делая его вульгарным и кричащим. Вместо того, чтобы гнаться за броскостью, обратите внимание на актуальные тенденции: интересные фактуры, благородные оттенки, лаконичный дизайн.

2. "Привет из отпуска":Сувенирные футболки и толстовки с кричащими надписями и принтами – верный признак того, что ваш стиль застрял где-то между ларьком с магнитиками и пляжным шезлонгом. Замените их на качественные базовые вещи, которые можно интересно обыгрывать аксессуарами и многослойностью.

3. Время прощаться:Изношенные ботинки, потёртые сумки, одежда с дырками и катышками – всё это создает впечатление запущенности и неряшливости. Инвестируйте в качественные вещи, которые прослужат долго и подчеркнут ваш статус и вкус.

Помните, что ваш стиль – это отражение вашей личности. Не бойтесь экспериментировать, искать свой собственный образ, но делайте это с умом, избегая модных провалов.