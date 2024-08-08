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· 16+ · Алина Алмакаева

Так можно определить самый спелый и сладкий арбуз: старейшина из Азербайджана поделился секретом

Солнечный Азербайджан славится не только гостеп...

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Солнечный Азербайджан славится не только гостеприимством, но и своими сладкими, словно мёд, арбузами. Старейшины этой щедрой земли передают секреты выбора идеального арбуза из поколения в поколение. И сегодня мы раскроем вам один из них!

Забудьте про стук по корке – этот метод не всегда надёжен. Обратите внимание на маленький белый след на боку арбуза – это место, где он соприкасался с землёй во время созревания.

Вот что вам нужно знать:

Жёлтый след: Арбуз долго лежал на земле и успел напитаться сахаром – он спелый и сладкий.

Белый след: Арбуз сорвали слишком рано, он не успел набрать сладость.

Дополнительные советы от азербайджанского старейшины:

Выбирайте арбуз среднего размера: не самый большой и не самый маленький.

Обратите внимание на хвостик: он должен быть сухим – это признак спелости.

Посмотрите на рисунок на корке: чем контрастнее полосы, тем слаще арбуз.

Вооружившись этими знаниями, отправляйтесь на рынок и выбирайте самый сочный и сладкий арбуз, чтобы насладиться вкусом азербайджанского лета

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