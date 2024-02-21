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Сытный пирог для ленивых: лучшее решение для выпечки за 30 минут

Сытный пирог для ленивых: лучшее решение для выпечки за 30 минут

sevastopolmedia.ru

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Для того чтобы приготовить ужин, который не только насытит, но и порадует глаз, предлагается испечь пирог с тонким хрустящим тестом и сочной начинкой. Это блюдо непременно порадует всех членов семьи.

Ингредиенты для теста:

- Маргарин — 100 г
- Тёплое молоко — 180 мл
- Сода — 0,5 ч. ложки
- Соль — 1 ч. ложка
- Пшеничная мука — 380 г
- Яйцо — 1 шт.

Ингредиенты для начинки:

- Свинина или курица (мякоть) — 200 г
- Картофель — 3-4 шт.
- Лук репчатый — 1-2 шт.
- Соль — по вкусу

Приготовление:

1. Начнем с приготовления теста. Растопим маргарин, остудим и поместим в миску.

2. К растопленному маргарину добавим тёплое молоко и немного соды.

3. Постепенно добавляем пшеничную муку, посыпаем щепотку соли. Тесто должно быть эластичным.

4. Отложим тесто и приступим к приготовлению начинки.

5. Нарежем мясо и картофель кубиками, добавим лук и зелень.

6. По желанию добавим перец и специи.

7. Разогреем духовку до 180 градусов.

8. Разделим тесто на две части. Большую часть раскатаем в круг и уложим на противень. Распределим начинку.

9. Раскатаем вторую часть теста и накроем начинку. Запечем пирог с начинкой, защипнув края и сделав отверстие в центре.

10. Смажем пирог яйцом и выпекаем в духовке около 40 минут.

11. Подавайте пирог к столу и наслаждайтесь ужином! Приятного аппетита!

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