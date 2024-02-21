Сытный пирог для ленивых: лучшее решение для выпечки за 30 минут
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Для того чтобы приготовить ужин, который не только насытит, но и порадует глаз, предлагается испечь пирог с тонким хрустящим тестом и сочной начинкой. Это блюдо непременно порадует всех членов семьи.
Ингредиенты для теста:
- Маргарин — 100 г
- Тёплое молоко — 180 мл
- Сода — 0,5 ч. ложки
- Соль — 1 ч. ложка
- Пшеничная мука — 380 г
- Яйцо — 1 шт.
Ингредиенты для начинки:
- Свинина или курица (мякоть) — 200 г
- Картофель — 3-4 шт.
- Лук репчатый — 1-2 шт.
- Соль — по вкусу
Приготовление:
1. Начнем с приготовления теста. Растопим маргарин, остудим и поместим в миску.
2. К растопленному маргарину добавим тёплое молоко и немного соды.
3. Постепенно добавляем пшеничную муку, посыпаем щепотку соли. Тесто должно быть эластичным.
4. Отложим тесто и приступим к приготовлению начинки.
5. Нарежем мясо и картофель кубиками, добавим лук и зелень.
6. По желанию добавим перец и специи.
7. Разогреем духовку до 180 градусов.
8. Разделим тесто на две части. Большую часть раскатаем в круг и уложим на противень. Распределим начинку.
9. Раскатаем вторую часть теста и накроем начинку. Запечем пирог с начинкой, защипнув края и сделав отверстие в центре.
10. Смажем пирог яйцом и выпекаем в духовке около 40 минут.
11. Подавайте пирог к столу и наслаждайтесь ужином! Приятного аппетита!