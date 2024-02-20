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Сытный пирог для ленивых: идеальная выпечка за 30 минут

Сытный пирог для ленивых: идеальная выпечка за 30 минут

kamelena.com

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Приготовление ароматного и сочного хачапури всего за несколько минут представляет прекрасную возможность насладиться вкусным угощением вместе с семьей и друзьями. Предлагаемый рецепт поможет вам приготовить классическое грузинское блюдо – сырный пирог, не затрачивая много времени и усилий.

Итак, для приготовления вам потребуется следующее:

- 2 стакана муки
- 200 г творога
- 150 г сыра (рекомендуется использовать сорта сулугуни или адыгейский)
- 1 яйцо
- 100 г сливочного масла
- 1/2 чайной ложки соли
- 1/2 чайной ложки сахара
- зелень для украшения (по желанию)
- черный перец (по желанию)

Шаг 1: Подготовка теста

1. В большой миске смешайте муку, соль и сахар.
2. Добавьте сливочное масло и аккуратно растерите его с мукой, чтобы получилась крошка.
3. Постепенно добавьте воду и замесите мягкое, эластичное тесто. При необходимости, можете добавить немного больше воды.
4. Разделите тесто на несколько равных частей и сформируйте из них шарики.

Шаг 2: Приготовление начинки

1. В отдельной миске смешайте творог с яйцом, добавьте натертый сыр, измельченную зелень и черный перец по вкусу.
2. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной массы.

Шаг 3: Формирование хачапури

1. На чистой поверхности раскатайте каждый шарик теста в тонкую круглую лепешку.
2. На половину каждой лепешки выложите приготовленную начинку.
3. Сложите вторую половину теста сверху начинки и аккуратно сформируйте пирог, чтобы начинка не вытекла.

Шаг 4: Приготовление хачапури

1. Разогрейте сковороду или гриль на среднем огне.
2. Выложите хачапури на сковороду и обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.
3. Повторите процесс с оставшимися порциями теста и начинки.

Шаг 5: Подача и сервировка

1. Подавайте хачапури горячими, чтобы сыр внутри был расплавленным и ароматным.
2. Приятного аппетита!

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