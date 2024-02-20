Сытный пирог для ленивых: идеальная выпечка за 30 минут

Приготовление ароматного и сочного хачапури всего за несколько минут представляет прекрасную возможность насладиться вкусным угощением вместе с семьей и друзьями. Предлагаемый рецепт поможет вам приготовить классическое грузинское блюдо – сырный пирог, не затрачивая много времени и усилий.



Итак, для приготовления вам потребуется следующее:



- 2 стакана муки

- 200 г творога

- 150 г сыра (рекомендуется использовать сорта сулугуни или адыгейский)

- 1 яйцо

- 100 г сливочного масла

- 1/2 чайной ложки соли

- 1/2 чайной ложки сахара

- зелень для украшения (по желанию)

- черный перец (по желанию)



Шаг 1: Подготовка теста



1. В большой миске смешайте муку, соль и сахар.

2. Добавьте сливочное масло и аккуратно растерите его с мукой, чтобы получилась крошка.

3. Постепенно добавьте воду и замесите мягкое, эластичное тесто. При необходимости, можете добавить немного больше воды.

4. Разделите тесто на несколько равных частей и сформируйте из них шарики.





Шаг 2: Приготовление начинки1. В отдельной миске смешайте творог с яйцом, добавьте натертый сыр, измельченную зелень и черный перец по вкусу.2. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной массы.Шаг 3: Формирование хачапури1. На чистой поверхности раскатайте каждый шарик теста в тонкую круглую лепешку.2. На половину каждой лепешки выложите приготовленную начинку.3. Сложите вторую половину теста сверху начинки и аккуратно сформируйте пирог, чтобы начинка не вытекла.Шаг 4: Приготовление хачапури1. Разогрейте сковороду или гриль на среднем огне.2. Выложите хачапури на сковороду и обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.3. Повторите процесс с оставшимися порциями теста и начинки.Шаг 5: Подача и сервировка1. Подавайте хачапури горячими, чтобы сыр внутри был расплавленным и ароматным.2. Приятного аппетита!