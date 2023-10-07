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Сыну Кадырова, избившего задержанного, присвоили звание героя Чечни

Сыну Кадырова, избившего задержанного, присвоили звание героя Чечни

Фото: социальные сети

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15-летнему Адаму Кадырову - сыну главы ЧР Рамзана Кадырова - присвоено высшее звание республиканского значения - Герой Чеченской республики.

Информацию об этом подтвердил депутат ГД РФ Адам Делимханов в своем телеграм-канале.

"Нет сомнений, дорогой племянник Адам Рамазанович является ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека. С самых юных лет он проявлял лидерские и организаторские качества, всегда стремился к собственному развитию и никогда не тратил время понапрасну", — написал Делимханов.

Среди достижений юного Адама он отметил, что мальчик смог выучить Коран наизусть.

В конце сентября в России случился скандал: Адам Кадыров избил задержанного за сожжение Корана в Волгограде 19-летнего Никиту Журавеля. Тогда Рамзан Кадыров написал, что он гордится сыном.

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