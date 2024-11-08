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«СВО завершится в этом году»: замначальника Генштаба сделал громкое заявление

Апти Алаудинов, замначальника Главного военно-п...

anhor.uz

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Апти Алаудинов, замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил Российской Федерации и командир спецназа, выразил уверенность в скором завершении спецоперации (СВО).

По его мнению, большое количество факторов, включая выборы в США, эскалацию на Ближнем Востоке и текущую политическую ситуацию на Украине, могут способствовать завершению конфликта до начала следующего года.

Алаудинов отметил, что многие его прогнозы имеют основу в Священном Писании, и отметил, что события, происходящие вокруг, указывают на возможность изменений. Согласно его заявлению, Украина стоит на грани внутренних проблем, которые могут оказать влияние на развитие событий и стать катализатором окончания конфликта.

Факторы, влияющие на исход Спецоперации

Алаудинов видит в геополитической обстановке на Ближнем Востоке и в выборах в США важные факторы, которые могут определить дальнейший ход спецоперации. Внутриполитические сложности на Украине, по его словам, только усугубляют ситуацию, что позволяет надеяться на завершение конфликта в ближайшее время.

Высказывания Апти Алаудинова отражают надежду на скорый исход СВО. Если прогнозы оправдаются, Россия может завершить спецоперацию раньше, чем предполагалось, что окажет значительное влияние на обстановку в регионе.

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