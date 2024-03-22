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«СВО завершится в 2024»: шаман-мистик и астролог-нумеролог поделились своими прогнозами

«СВО завершится в 2024»: шаман-мистик и астролог-нумеролог поделились своими прогнозами

ufologov.net

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Мистические предсказания о завершении текущих событий в Украине были высказаны известными экспертами в области мистики и астрологии.

Оксана Гордиенко, профессионал в области предсказаний и духовных практик, утверждает, что конец 2024 года станет поворотным моментом, приведя к прекращению военных действий на Украине. Она также предвидит возможные террористические угрозы в России, которые, по ее словам, будут нейтрализованы.

Алексей Волос, шаман и мистик, предрекает завершение специальной военной операции к началу осени 2024 года. Он подчеркивает, что мирные переговоры и договоренности станут ключом к разрешению конфликта на условиях, выгодных для России. Волос также акцентирует внимание на глобальных изменениях в мире, предсказывая смену мирового влияния и политическую переориентацию, что окажет существенное воздействие на исход событий, сообщает портал ymal-media.ru.

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