Мистические предсказания о завершении текущих событий в Украине были высказаны известными экспертами в области мистики и астрологии.

Оксана Гордиенко, профессионал в области предсказаний и духовных практик, утверждает, что конец 2024 года станет поворотным моментом, приведя к прекращению военных действий на Украине. Она также предвидит возможные террористические угрозы в России, которые, по ее словам, будут нейтрализованы.

Алексей Волос, шаман и мистик, предрекает завершение специальной военной операции к началу осени 2024 года. Он подчеркивает, что мирные переговоры и договоренности станут ключом к разрешению конфликта на условиях, выгодных для России. Волос также акцентирует внимание на глобальных изменениях в мире, предсказывая смену мирового влияния и политическую переориентацию, что окажет существенное воздействие на исход событий, сообщает портал ymal-media.ru.