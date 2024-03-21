Люди, обладающие сверхъестественными способностями, предсказали сроки завершения СВО на Украине.

Ясновидящая Оксана Гордиенко делится своим видением будущего, утверждая, что крупномасштабных военных действий на территории России не предвидится, однако возможны отдельные попытки терактов. Она прогнозирует, что конфликт на Украине найдет свой финал в декабре 2024 года, причем положительные изменения начнутся уже осенью. По ее словам, ситуация стабилизируется благодаря международной поддержке и дипломатическим усилиям, в том числе со стороны Америки.

В тандеме с Гордиенко, шаман-мистик Алексей Волос предсказывает, что основные действия специальной военной операции завершатся к началу осени, оставив за собой лишь эпизодические столкновения. Он подчеркивает, что мироустройство будет пересмотрено, уделяя внимание влиянию Ближнего Востока и глобальным переменам в политической и климатической сферах.

По утверждению Волоса, возможные террористические акты на российской территории будут нейтрализованы благодаря усилиям многих людей, включая его самого, направленным на предотвращение любых катастроф. Эти прогнозы предоставляют надежду на то, что, несмотря на текущие трудности, мирное будущее возможно и в ближайшем времени глобальные конфликты уйдут в прошлое, сообщает «Ямал медиа».