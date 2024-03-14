Всем известно, что предсказать будущее сложно, но есть человек, Григорий Кваша, который утверждает, что у него это получается.

Он известен тем, что создал особую систему под названием «Структурный гороскоп», которая помогает ему делать точные прогнозы. Кваша заявил, что знает, когда закончится СВО – в 2025 году.

Григорий уже был прав, когда предсказал конфликт между Россией и Украиной в 2022 году. Теперь он говорит, что его расчеты показывают, что большие изменения произойдут в 2025 году и это будет конец СВО. Вместе с тем предсказатель утверждает, что по его расчетам, в СВО победит Российская Федерация. Более того, он говорит, что после конца конфликта Россия вступит в период развития и процветания, сообщает «Царьград».

Он не раскрывает все подробности своего метода, поэтому некоторые люди сомневаются и ждут, сбудется ли это предсказание. Но его предыдущие успехи заставляют многих верить, что он может быть прав и на этот раз.

Так что теперь многие внимательно следят за словами Григория Кваши и ждут 2025 года, чтобы узнать, правильно ли он предсказал конец СВО.