Новости России
· Ульяна Сенько

«СВО завершится»: уникально одаренный пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя

«СВО завершится»: уникально одаренный пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя

YouTube

Подписаться в Telegram

Всем известно, что предсказать будущее сложно, но есть человек, Григорий Кваша, который утверждает, что у него это получается.

Он известен тем, что создал особую систему под названием «Структурный гороскоп», которая помогает ему делать точные прогнозы. Кваша заявил, что знает, когда закончится СВО – в 2025 году.

Григорий уже был прав, когда предсказал конфликт между Россией и Украиной в 2022 году. Теперь он говорит, что его расчеты показывают, что большие изменения произойдут в 2025 году и это будет конец СВО. Вместе с тем предсказатель утверждает, что по его расчетам, в СВО победит Российская Федерация. Более того, он говорит, что после конца конфликта Россия вступит в период развития и процветания, сообщает «Царьград».

Он не раскрывает все подробности своего метода, поэтому некоторые люди сомневаются и ждут, сбудется ли это предсказание. Но его предыдущие успехи заставляют многих верить, что он может быть прав и на этот раз.

Так что теперь многие внимательно следят за словами Григория Кваши и ждут 2025 года, чтобы узнать, правильно ли он предсказал конец СВО.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани проезд по Вознесенскому тракту сделают платным не для всех

Важное в РТ

час назад

Малым операторам помогут блокировать звонки с подменных номеров

услуг по уничтожению борщевика

Новости Казани

20 часов назад

В Казани и Уфе заметили правительственный самолет со «шпионским» прошлым

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

заказ ритуальных услуг в Москве

Лонгриды

день назад

Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили

Новости Татарстана

22 часа назад

МВД: Участились случаи кражи средств с банковских карт в Татарстане

Новости Казани

день назад

В ближайшие дни метеозависимым жителям Татарстана придется непросто

Новости Татарстана

день назад

Мужчина скончался в ДТП под Казанью

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске назвали средний размер зарплаты дворников
Лонгриды
3 дня назад

«Родилась в рубашке»: женщина едва не стала жертвой обвалившейся кровли «Магнита» в Дербышках

«Родилась в рубашке»: женщина едва не стала жертвой обвалившейся кровли «Магнита» в Дербышках

Новости Татарстана

час назад

«Я себе такое никогда не позволю!»: казанский тату-мастер возразил известному блогеру в шоу «Это нормально?»

Гид по скидкам Казани

день назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой

Новости Татарстана

час назад

В 8 регионах России пройдет футбольный турнир «Будущее зависит от тебя»

Новости Казани

2 часа назад

В Казанском метро до конца марта продолжит курсировать 11-й поезд
Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта
Лонгриды
7 дней назад

Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта

Новости Татарстана

3 часа назад

Рустам Минниханов призвал татарстанцев прийти на выборы президента РФ

Новости Татарстана

3 часа назад

Компания-банкрот экс-депутата из РТ отсудила у работника 692 тысячи

Новости Татарстана

4 часа назад

В Казани «Камаз» повредил троллейбусные провода
Как избежать "строительных кошмаров" и не переживать за свои инвестиции — советы от эксперта
Интересное в Казани
6 дней назад

Как избежать "строительных кошмаров" и не переживать за свои инвестиции — советы от эксперта