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«СВО завершится»: удивительно одаренный пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя конфликта

«СВО завершится»: удивительно одаренный пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя конфликта

dycpoisk.ru

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Григорий Кваша занимается изучением теоретической истории и астрологии около 30 лет. За это время исследователь выяснил, что с помощью данных дисциплин можно составлять прогнозы не только для отдельных людей, но и для всего мира в целом.

По мнению Кваши все в нашем мире повторяется, и те события, которые произошли в прошлом, обязательно произойдут еще раз. Так, предсказатель рассказал, что в 2021 году у Российской Федерации начался сложный тревожный период, а в 2022 году у нашей страны должен был начаться вооруженный конфликт, что в реальности так и случилось. Закончится же непростое время для российского государства уже в следующем 2025 году, и в этот же год Специальная военная операция на Украине будет завершена.

Вместе с тем, Григорий Кваша заявил, что согласно его расчетам и сопоставлениям с прошлым, Россия одержит победу в СВО, а после ее окончания начнет стремительно процветать и развиваться, передает Царьград.

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