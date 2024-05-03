Историк и математик Григорий Кваша, известный своим умением предвидеть глобальные события, делится новым прогнозом о будущем международных отношений.

По его словам, к 2025 году начнутся значительные изменения, которые затронут весь мир, но Россия останется в стороне от глобальных потрясений.

Кваша начал изучать теоретическую историю в 1989 году и вскоре обнаружил закономерности в хаосе исторических событий. «История любит повторяться, и я потратил три десятилетия, чтобы изучить и проверить каждую дату, каждое событие,» - говорит он. Его методика анализа привела к точным прогнозам, включая напряженность в отношениях между Россией и США в 2022 году.

В своих исследованиях Кваша выявил, что ключевые моменты мировой истории часто связаны с идеологическими периодами различных государств. «Россия вошла в идеологический период в 2013 году, за ней последовали США в 2017 году, а Китай – в 2021 году,» - объясняет он. По мнению Кваши, эти периоды становятся триггерами для международных конфликтов, причем последний из них приведет к глобальным изменениям в 2025 году.

Смелость прогнозов Кваши неоднократно подвергалась сомнению, но его предсказания оказывались верными. «Каждый раз, предсказывая будущее, я рискую своей репутацией, но исторические данные не лгут,» - заявляет он. Самый громкий из его прогнозов – окончание мировых конфликтов после 2025 года и начало новой эры мира, особенно для России, которая, по его словам, окажется вне основных глобальных потрясений.

По мнению Кваши, США предстоит длительный период депрессии после 2025 года, в результате потери идеологических ориентиров. «Америка, строившая свое величие на чужой энергии, постепенно потеряет свои смыслы и будет испытывать затруднения,» - предсказывает историк. В то время как Россия, по его словам, будет способствовать построению новой, мирной реальности.