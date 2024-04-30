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«СВО завершится»: одаренный уникальными способностями пророк-математик Григорий Кваша вычислил точную дату и победителя

«СВО завершится»: одаренный уникальными способностями пророк-математик Григорий Кваша вычислил точную дату и победителя

mmamos.ru

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На заре новых глобальных изменений, аналитические способности Григория Кваша, известного математика и теоретика истории, привлекают всё больше внимания.

Его пророческие способности уже доказаны точным предсказанием начала тех событий, которые сегодня называют специальной военной операцией. Теперь Кваша делится своим видением конца этих бурных времён.

В 2021 году Кваша анонсировал начало четырёхлетнего периода напряжённости в отношениях между Россией и США, что, по его словам, является ключевым для понимания текущих событий. Его последние аналитические выводы предсказывают завершение украинского кризиса к 2025 году.

Григорий Кваша использует уникальный аналитический подход, объединяющий теоретическую историю и математические моделирования. Это позволяет ему с необычайной точностью прогнозировать исходы международных событий. Он подчеркивает, что ключевые события разворачиваются не столько в рамках локальных противостояний или даже общезападных стратегий, сколько в контексте прямого соперничества с Соединёнными Штатами.

Эти прогнозы не только вызывают обсуждения в академических кругах, но и вносят значительный вклад в общественное понимание глобальных процессов, изменяющих современный мир.

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