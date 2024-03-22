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«СВО завершится»: одаренный уникальным умом пророк-математик Кваша назвал точные даты и победителя

«СВО завершится»: одаренный уникальным умом пророк-математик Кваша назвал точные даты и победителя

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Григорий Кваша, ученый с историческим и математическим уклоном, известный своими точными прогнозами, предсказывает значительные мировые изменения в 2025 году.

Начав свои исследования в 1989 году, он обнаружил закономерности в исторических событиях, которые позволяют ему делать далеко идущие выводы о будущем.

Кваша, уже предсказавший некоторые значимые глобальные события, включая специальную военную операцию, утверждает, что к 2025 году мир ожидают кардинальные изменения, особенно касающиеся России и США. Он ссылается на вхождение различных стран в так называемые идеологические периоды, что, по его мнению, предвещает конец текущим международным конфликтам и начало новой эры глобальной стабильности.

Согласно его анализу, исторические циклы и идеологические разногласия являются основными двигателями глобальных конфликтов. При этом Кваша подчеркивает, что его прогнозы основаны на глубоком исследовании исторических тенденций и математическом анализе, что делает его выводы особенно важными для понимания будущего международных отношений, сообщает «ЦАРЬГРАД».

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