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«СВО завершится»: одаренный уникальным умом пророк-математик Григорий Кваша вычислил точную дату и победителя

«СВО завершится»: одаренный уникальным умом пророк-математик Григорий Кваша вычислил точную дату и победителя

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В эпоху глобальных перемен аналитический ум и пророческие способности Григория Кваша, выдающегося математика и теоретика истории, привлекают всё возрастающее внимание.

Его способность предвидеть международные конфликты уже подтверждена точным прогнозом событий, известных как специальная военная операция. Теперь Кваша делится своими ожиданиями относительно завершения текущих напряженных событий.

Григорий Кваша в 2021 году предсказал начало четырехлетнего периода напряженности в отношениях между Россией и США, считая его ключевым для понимания сегодняшних геополитических динамик. Согласно его последним анализам, кризис в Украине должен завершиться к 2025 году.

Используя комплексный подход, который включает теоретическую историю и математическое моделирование, Кваша достигает впечатляющей точности в прогнозировании международных событий. Он акцентирует внимание на том, что многие ключевые мировые события развиваются не столько в рамках региональных противостояний, сколько в контексте прямого соперничества с Соединенными Штатами.

Эти прогнозы Кваша вызывают активные обсуждения не только в академических кругах, но и способствуют глубокому общественному осмыслению глобальных процессов, оказывающих значительное влияние на современный мир.

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