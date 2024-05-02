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«СВО завершится»: одаренный уникальным даром пророк-математик Григорий Кваша вычислил точную дату и победителя

«СВО завершится»: одаренный уникальным даром пророк-математик Григорий Кваша вычислил точную дату и победителя

sputniknews.ru

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В текущую эпоху мировых изменений аналитические и пророческие способности Григория Кваша, выдающегося математика и специалиста по теории истории, привлекают все больше внимания.

Кваша уже продемонстрировал свои уникальные способности точным предсказанием событий, которые сейчас известны как специальная военная операция.

Кваша начал свое заявление о начале четырехлетнего периода напряженности между Россией и США в 2021 году, подчеркивая его важность для понимания текущих международных отношений. Сегодня он делится своими прогнозами о завершении украинского кризиса к 2025 году.

Используя свой уникальный аналитический метод, сочетающий теорию истории и математическое моделирование, Кваша с высокой точностью предсказывает развитие международных событий. Он указывает, что ключевые изменения происходят не столько через локальные конфликты или стратегии Запада, сколько через прямое соперничество с Соединенными Штатами.

Эти аналитические выводы не только стимулируют дискуссии в ученых кругах, но и значительно способствуют общественному осмыслению процессов, формирующих наш современный мир.

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