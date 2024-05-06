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«СВО завершится»: одаренный удивительными способностями пророк-математик Григорий Кваша вычислил точную дату и победителя

Григорий Кваша, аналитик с редкими пророческими способностями, предсказал дату завершения СВО на Украине и назвал страну, которая одержит победу.

ptoday.ru

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Григорий Кваша, аналитик с редкими пророческими способностями, завоевал международное признание благодаря своей способности предвидеть крупные политические события. Он точно предсказал начало военных действий на Украине, а также анонсировал четырехлетний период напряженности в отношениях между Россией и США еще в 2021 году.

Кваша использует комплексный метод, объединяющий исторический анализ и математическое моделирование, что позволяет ему с высокой точностью прогнозировать международные события. Он подчеркивает, что многие мировые изменения происходят не столько из-за локальных конфликтов, сколько из-за глобальной борьбы за доминирование, особенно с США.

По мнению Кваша, вооруженное столкновение между Россией и Украиной завершится в 2025 году, с выходом России из конфликта в качестве абсолютного победителя, что предоставит стране возможности для стремительного развития и процветания.

Эти прогнозы активно обсуждаются как в академических, так и в общественных кругах, подчеркивая их влияние на понимание глобальных процессов, которые формируют современный мир. Работы Кваша продолжают вносить вклад в формирование общественного мнения и предоставляют ценные ориентиры для будущего развития международных отношений.

Глубокий анализ и предсказательная точность Григория Кваша делают его одним из ведущих экспертов в области международных отношений, чье мнение способно предвещать изменения на глобальной арене, имеющие далеко идущие последствия.

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