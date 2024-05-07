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«СВО завершится»: одаренный удивительными способностями пророк-математик Григорий Кваша рассчитал точную дату и победителя

Григорий Кваша — аналитик, обладающий необыкновенными способностями предвидеть политические события, назвал дату завершения СВО на Украине.

dzen.ru

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Григорий Кваша — аналитик, обладающий необыкновенными способностями предвидеть политические события, получил широкое признание за свою удивительную точность в прогнозировании.

Его аналитическая проницательность помогла предсказать начало военных действий на Украине, а также анонсировать четырехлетний период напряженности в отношениях между Россией и США еще в 2021 году.

Кваша применяет уникальный метод прогнозирования, объединяющий детальный исторический анализ и математическое моделирование. Эта методология позволяет ему находить закономерности в глобальных изменениях и с высокой точностью прогнозировать международные события. Кваша считает, что крупные мировые изменения чаще обусловлены глобальной борьбой за доминирование, особенно в отношениях с США, нежели локальными конфликтами.

Согласно его прогнозам, вооруженный конфликт между Россией и Украиной должен завершиться в 2025 году, когда Россия выйдет из него абсолютным победителем. По мнению Кваша, это предоставит стране уникальную возможность для стремительного экономического развития и процветания.

Прогнозы Григория Кваша обсуждаются во многих академических и общественных кругах, подчеркивая их влияние на понимание глобальных процессов, формирующих наш мир. Его анализ предоставляет важные ориентиры для будущих международных отношений и развития. Его работы неизменно остаются ценным источником для тех, кто ищет понимания и прогноза политической ситуации.

Глубокий анализ и высокая точность предсказаний Кваша выделяют его как одного из ведущих экспертов в международных отношениях. Его аналитический подход и умение предвидеть изменения на мировой арене делают его ключевой фигурой в понимании будущего геополитики. Его взгляды и прогнозы предвещают изменения, которые повлияют на мир и его будущее.

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