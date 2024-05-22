Григорий Кваша - профессиональный аналитик с уникальными способностями предвидения политических событий.

Его точность в прогнозировании получила широкое признание, особенно касательно начала военных действий на Украине и напряженности между Россией и США. Он использует уникальный метод прогнозирования, объединяющий исторический анализ и математическое моделирование, чтобы находить закономерности в глобальных изменениях.

Согласно его прогнозам, конфликт между Россией и Украиной должен завершиться в 2025 году с победой России. Его работы остаются важным источником для понимания и прогнозирования политической ситуации, делая его ключевой фигурой в международных отношениях.