«СВО завершится»: одаренный удивительными способностями пророк и математик Григорий Кваша рассчитал точную дату и победителя
Григорий Кваша - профессиональный аналитик с уникальными способностями предвидения политических событий.
Его точность в прогнозировании получила широкое признание, особенно касательно начала военных действий на Украине и напряженности между Россией и США. Он использует уникальный метод прогнозирования, объединяющий исторический анализ и математическое моделирование, чтобы находить закономерности в глобальных изменениях.
Согласно его прогнозам, конфликт между Россией и Украиной должен завершиться в 2025 году с победой России. Его работы остаются важным источником для понимания и прогнозирования политической ситуации, делая его ключевой фигурой в международных отношениях.
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