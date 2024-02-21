Историк-математик Григорий Кваша сделал расчеты и выдвинул прогноз относительно завершения Спецоперации на Украине и определил ее победителя.

Основываясь на теории цикличности событий и возможности математического анализа и прогнозирования, Кваша пришел к выводу, что спецоперация закончится в 2025 году. В процессе этого Россия столкнется с трудностями, но в конце концов достигнет периода роста. По мнению ученого, именно Россия будет признана победителем украинского конфликта.

Что касается Европы и США, то прогнозы для них не так оптимистичны. Им предстоит столкнуться с серьезными экономическими трудностями. По мнению Кваша, в 2029 году Европейский союз развалится, а некоторые страны столкнутся с банкротством.

Также, в феврале схожие заявления сделал известный пророк-математик Сидик Афган. Он предсказал период развала ЕС с 2027 по 2032 год. Кроме того, магия чисел подсказала афганскому ученому, что до ядерной мировой войны в ближайшем будущем не дойдет. По его мнению, 2025 год станет началом упадка для Соединенных штатов Америки, что и обеспечит победу России на Украине.

Таким образом, если верить прогнозу, спецоперация продлится еще 2 года и завершится победой России, пишет «Царьград».