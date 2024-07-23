Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«СВО завершится»: одаренный математик-провидец озвучил дату и победителя

Григорий Кваша стал известен благодаря своему у...

donpress.ru

Подписаться в Telegram

Григорий Кваша стал известен благодаря своему уникальному способу предсказания будущего, который объединяет элементы математики, истории и астрологии.

Этот инновационный подход позволяет ему с высокой степенью точности определять ключевые события, которые будут оказывать влияние на человечество.

Кваша рассматривает исторические события как циклы, которые повторяются, и использует этот принцип для прогнозирования будущего. Он анализирует даты значимых исторических моментов, чтобы выявить закономерности, которые могут указывать на возможные будущие события. Его прогнозы уже не раз подтверждались, например, точным предсказанием начала конфликтных событий между Россией и Украиной.

Теперь Кваша делает предположение, что к 2025 году текущий конфликт на Украине разрешится, и это будет сопровождаться новым этапом стремительного развития и процветания для России. Его прогнозы опираются на глубокий анализ исторических данных в сочетании с астрологическими расчетами, что делает его метод уникальным в области прогностических наук.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

20 часов назад

В Казани 21 июля на свадьбе произошла массовая драка

Интересное в Казани

20 часов назад

Витаминная бомба для организма: какие фрукты обязательно должны быть в рационе этим летом

лучше службы москвы тараканы

Новости Казани

день назад

Стало известно, что появится на месте отреставрированного храма на Казанке

Новости Казани

день назад

Туристы из Казани застряли в Турции

депиляция интимной зоны сколько стоит в Москве

Новости Татарстана

день назад

Ребёнок-велосипедист погиб после ДТП в Челнах

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане было объявлено штормовое предупреждение

Новости Казани

18 часов назад

На Гвардейской в Казани умер курьер

Новости Казани

день назад

Пациентка горбольницы №7 умерла, выпав из окна

Новости Казани
4 дня назад

Казанский ФК «Рубин» показал новую форму на заводе

Для презентации одежды специалисты выбрали имен...

Новости Казани

11 минут назад

В Казани столб с проводами упал на бампер Hyundai

Новости Татарстана

19 часов назад

Мусоровоз снес провода в Казани на перекрестке Зорге и Фучика

Новости Казани

21 час назад

В Казани планируют установить еще светофоры на 5 участках дорог

Новости Татарстана

21 час назад

В РТ прохлада сохранится до 30 июля
В РТ Волынец предложила запретить пропаганду ра...
Новости Татарстана
51 минуту назад

В РТ Волынец предложила запретить пропаганду разводов и одиночества

Новости Казани

22 часа назад

В 2 домах Казани УК обнаружила майнинговые фермы

Новости Татарстана

день назад

Автобус влетел в столб на улице Танковой

Новости Казани

день назад

Казанцы жалуются на бар рядом с детсадом и школой №84
Сейчас в Казани горит строящийся дом
Новости Казани
2 часа назад

Сейчас в Казани горит строящийся дом
В РТ сократили список непригодных пляжей
Новости Татарстана
20 часов назад

В РТ сократили список непригодных пляжей