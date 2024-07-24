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«СВО завершится»: одаренный математик-провидец Кваша озвучил дату и победителя

Григорий Кваша выделяется на фоне современных п...

vizitnlo.ru

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Григорий Кваша выделяется на фоне современных предсказателей благодаря своему инновационному методу прогнозирования будущего, который объединяет математику, историю и астрологию.

Эта синтезирующая техника предоставляет ему возможность с высокой долей уверенности идентифицировать мировые события, влияющие на динамику человеческого развития.

Кваша анализирует исторические периоды как повторяющиеся циклы, что позволяет ему видеть шаблоны и делать предсказания о будущих событиях. Его успех в предсказании начала конфликтов между Россией и Украиной стал свидетельством точности его подхода.

В своих последних прогнозах Кваша утверждает, что уже в следующем году украинский кризис будет разрешен, что, по его мнению, приведет к новому периоду интенсивного развития и процветания для России. Его уникальный аналитический подход, сочетающий детальное исследование исторических данных с астрологическими вычислениями, предоставляет свежий взгляд на прогностические науки.

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