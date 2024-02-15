Григорий Кваша славится своей уникальной математической системой предсказаний, благодаря которой его прогнозы на будущее сбываются. Еще в 2021 году он предсказал, что Россия и Украина скоро вступят в вооруженное столкновение, которое начнется в 2022 году.

Учитывая по-прежнему актуальную тему Специальной военной операции на Украине и интерес к исходу конфликта, Григорий Кваша решил вычислить с помощью математики и исторических данных, когда этот конфликт подойдет к завершению. Он считает, что, изучая явления прошлых лет, можно увидеть контуры будущего.

По его прогнозу, решающий момент, который определит победителя вооруженного конфликта, уже наступил, и СВО приближается к своему завершению в 2025 году. Кваша также предсказывает, что Россия будет абсолютным победителем и после окончания спецоперации начнет стремительное развитие, пишет «Царьград».

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