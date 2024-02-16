Григорий Кваша, математик и ученый, известный своим гениальным мышлением, провел анализ, чтобы определить дату окончания Спецоперации и выявить победителя.

Как сообщает «Царьград», Кваша утверждает, что мир устроен циклично и любое событие можно подвергнуть математическому анализу и предсказанию.

В результате своих расчетов Кваша пришел к выводу, что Спецоперация закончится в 2025 году. По его прогнозам, Россия после сложного периода вступит в период роста и станет бесспорным победителем в украинском конфликте.

Вместе с тем предсказатель утверждает, что Россия продолжит расширять свою территорию.

Однако его прогнозы для Европы и США не столь оптимистичны. Кваша предсказывает, что ЕС распадется в 2029 году, а многие страны столкнутся с финансовым крахом.