«СВО завершится»: одаренный гениальным интеллектом пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя конфликта
vesiskitim.ru
Григорий Кваша, математик и ученый, известный своим гениальным мышлением, провел анализ, чтобы определить дату окончания Спецоперации и выявить победителя.
Как сообщает «Царьград», Кваша утверждает, что мир устроен циклично и любое событие можно подвергнуть математическому анализу и предсказанию.
В результате своих расчетов Кваша пришел к выводу, что Спецоперация закончится в 2025 году. По его прогнозам, Россия после сложного периода вступит в период роста и станет бесспорным победителем в украинском конфликте.
Вместе с тем предсказатель утверждает, что Россия продолжит расширять свою территорию.
Однако его прогнозы для Европы и США не столь оптимистичны. Кваша предсказывает, что ЕС распадется в 2029 году, а многие страны столкнутся с финансовым крахом.