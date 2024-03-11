Григорий Кваша известен своей математической системой предсказаний, которая дает точные прогнозы о будущем.

Его предсказания, включая предстоящее вооруженное столкновение между Россией и Украиной, сбываются: так, он предсказал дату начал СВО на 2022 году, что в действительности так и произошло.

В свете продолжающегося интереса к конфликту на Украине, Кваша применил свои методы, основанные на математике и истории, чтобы определить исход этого противостояния. Он утверждает, что решающий момент в этой ситуации уже наступил, а Спецоперация завершится к 2025 году.

По его прогнозам, Россия будет победителем этого конфликта и начнет активно развиваться после его окончания. Эту информацию опубликовал новостной портал «ЦАРЬГРАД».