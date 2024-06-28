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«СВО завершится»: одаренный богами пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя

Математик Григорий Кваша с помощью уникальной системы предвидения, основанной на исторических циклах, вычислил дату завершения СВО.

bgbug.ru

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В свете текущих глобальных событий, мнения экспертов с особым вниманием воспринимаются публикой. Один из таких экспертов - Григорий Кваша, математик и историк, который уже имеет на своем счету прогнозы крупномасштабных политических событий.

Недавно он высказался о возможных сроках завершения Специальной военной операции, предсказывая кардинальные изменения в ближайшие годы.

Прогноз Кваши: анализ и последствия

В 2021 году Кваша, занимающийся теоретической историей, предсказал, что конфликт между Россией и США начнется в 2022 году, и это будет частью «четырех беспокойных лет». По его словам, мы уже находимся в середине этого периода, который принесет множество испытаний и изменений на международной арене.

Основываясь на своих аналитических расчетах, Кваша делает вывод, что специальная военная операция завершится в 2025 году, при этом 2023 год будет переломным. Он утверждает, что исход противостояния будет в пользу России, что, по его мнению, положит конец конфликтам и откроет новую страницу в мировой истории, сообщает «Царьград».

Реакция и ожидания

Прогнозы Кваша вызывают большой интерес, но и скептицизм среди аналитиков и историков. Возможность окончания военных действий в 2025 году кажется оптимистичной, однако, учитывая его предыдущие успешные прогнозы, многие серьезно относятся к его словам. Тем не менее такой прогноз сопряжен с огромными рисками, как для самого Кваша, так и для общественных и политических настроений в стране и мире.

Как правило, точность таких прогнозов сложно оценить заранее, но они наверняка стимулируют общественный и профессиональный интерес к динамике текущих событий. Григорий Кваша продолжает оставаться одной из самых загадочных и интересных фигур в современной политической аналитике.

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