Столкновение между Россией и Украиной, начавшееся зимой 2022 года, продолжается на текущий момент. Многие исследователи, историки, политические и общественные лидеры, военные корреспонденты и военнослужащие предпринимают усилия для предсказания возможной даты завершения Специальной военной операции (СВО) и определения победителя в этом конфликте.

В этом стремлении участвуют не только профессионалы, но и люди с необъяснимыми удивительными способностями, такие как экстрасенсы, астрологи, ясновидящие и шаманы. Верховный шаман Российской Федерации высказал предположение о том, что столкновение между двумя странами завершится в ближайшей осени 2024 года в пользу России. Однако, согласно его прогнозу, этот год будет трудным, поскольку на территории России ожидаются серьезные природные катаклизмы, в основном связанные с водными явлениями, как сообщает ТАСС.