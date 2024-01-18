Вооруженное столкновение России и Украины началось зимой 2022 года и продолжается по сей день. Многие историки, исследователи, политические и общественные деятели, военкоры и военнослужащие пытаются предположить, когда Специальная военная операция закончиться и конфликт разрешится.

Вместе с учеными, политиками и военными предсказать дату завершения и победителя СВО стараются и люди, которые обладают сверхъестественными способностями, включая экстрасенсов, астрологов, ясновидящих и шаманов.

Верховный шаман Российской Федерации заявил, что столкновение двух стран будет завершено ближе к осени текущего 2024 года в пользу нашей страны. Однако в целом год, согласно предсказанию, станет тяжелым, потому что на территории России будут происходить природные серьезные катаклизмы, в основном связанные с водой, передает ТАСС.