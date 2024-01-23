«СВО завершится»: одаренные удивительной силой сибирские шаманы назвали дату и победителя конфликта

Специальная военная операция на Украине началась в 2022 году и продолжается до сих пор. Политики, военные, историки, а вместе с ними астрологи, ясновидящие и экстрасенсы стараются спрогнозировать дату завершения конфликта двух стран, а также предположить, какая из сторон одержит победу.

Исключением не стали и знаменитые по всей России сибирские шаманы, которые обладают необъяснимыми способностями: согласно их прогнозу, Спецоперация завершится уже в текущем 2024 году, а именно, ближе к началу осени. Вместе с тем российские шаманы заявляют, что победит в этом вооруженном столкновении Российская Федерация, которая затем стремительно начнет укреплять свой авторитет среди всех стран Мира, а также развиваться и процветать.

Однако 2024 в России обещает быть не только радостным, так как Верховный шаман предупреждает, что нашу страну ожидает ряд природных бедствий, связанных с водой, передает ТАСС.