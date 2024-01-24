«СВО завершится»: одаренные удивительной силой шаманы из Сибири назвали дату и победителя конфликта

Обсуждения вокруг Специальной военной операции на Украине не утихают по сей день. Большое количество людей интересует вопрос о ее завершении. Многие исследователи, ученые, политические и общественные деятели стараются ответить на вышеназванный вопрос, анализируя события прошлого, силы противоборствующих сторон и так далее. Но есть люди, которые умеют видеть будущее с помощью удивительных необъяснимых способностей.

Исключением не стали и шаманы – люди, которые умеют общаться с духами и наделены сверхъестественными силами. Согласно прогнозу российских шаманов из Сибири, Спецоперация на Украине будет завершена уже в текущем 2024 году к началу осени. Более того, безусловными победителем в данном вооруженном столкновении станет Российская Федерация, пишет ТАСС.