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«СВО завершится»: одаренные удивительной силой шаманы из Сибири назвали дату и победителя конфликта

«СВО завершится»: одаренные удивительной силой шаманы из Сибири назвали дату и победителя конфликта

vk.com/verhovny_shaman

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Обсуждения вокруг Специальной военной операции на Украине не утихают по сей день. Большое количество людей интересует вопрос о ее завершении. Многие исследователи, ученые, политические и общественные деятели стараются ответить на вышеназванный вопрос, анализируя события прошлого, силы противоборствующих сторон и так далее. Но есть люди, которые умеют видеть будущее с помощью удивительных необъяснимых способностей.

Исключением не стали и шаманы – люди, которые умеют общаться с духами и наделены сверхъестественными силами. Согласно прогнозу российских шаманов из Сибири, Спецоперация на Украине будет завершена уже в текущем 2024 году к началу осени. Более того, безусловными победителем в данном вооруженном столкновении станет Российская Федерация, пишет ТАСС.

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