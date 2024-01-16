«СВО завершится»: одаренные богами сибирские шаманы назвали дату и победителя конфликта

Специальная военная операция на Украине началась в 2022 году и продолжается по сей день. Многие политики, историки и даже военные пытаются предположить, когда завершится вооруженное столкновение между Россией и Украиной. Вместе с ними узнать дату окончания и стараются люди со сверхъестественными удивительными способностями: экстрасенсы, астрологи, а также знаменитые сибирские шаманы. ТАСС поделился с россиянами предсказаниями последних, в которых они назвали дату завершения СВО, а также назвали победителя конфликта.

Согласно прогнозу Верховного шамана Российской Федерации, общающегося с духами и высшими силами, в текущем 2024 году Спецоперация на Украине будет завершена ближе к осени. Вместе с тем шаман назвал страну, которая станет победителем: ей станет Россия. Однако не все предсказания хорошие, так как шаман предсказывает, что в этом же году российское государство ожидают сильные природные катаклизмы, связанные с водой.