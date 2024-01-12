Сибирские шаманы рассказали россиянам, каким будет 2024 год, а также рассказали, когда закончится СВО на Украине и какая страна станет победителем, передает ТАСС.

Согласно предсказаниям людей с необъяснимыми и удивительными способностями, 2024 год для России станет трудным: нашу страну ожидают природные катаклизмы, связанные в большинстве случаев с водой, к которым относятся наводнения и затопления.

Однако Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол заявил, что несмотря на климатические трудности, 2024 год принесет нашей стране победу на Специальной военной операции на Украине, которая закончится к осени.

Вместе с тем победу Российской Федерации в вооруженном столкновении в конце лета - начале осени 2024 также предсказывает шаманка Галина Талтаева-Мелехова. Более того, в текущем году, согласно прогнозу предсказательницы, наша страна укрепит свой авторитет в мировом сообществе, объединив вокруг себя различные страны как из ближнего, так и дальнего зарубежья.