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«СВО завершится»: одаренные богами шаманы из Сибири назвали дату и победителя конфликта

«СВО завершится»: одаренные богами шаманы из Сибири назвали дату и победителя конфликта

etosibir.ru

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Сибирские шаманы рассказали россиянам, каким будет 2024 год, а также рассказали, когда закончится СВО на Украине и какая страна станет победителем, передает ТАСС.

Согласно предсказаниям людей с необъяснимыми и удивительными способностями, 2024 год для России станет трудным: нашу страну ожидают природные катаклизмы, связанные в большинстве случаев с водой, к которым относятся наводнения и затопления.

Однако Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол заявил, что несмотря на климатические трудности, 2024 год принесет нашей стране победу на Специальной военной операции на Украине, которая закончится к осени.

Вместе с тем победу Российской Федерации в вооруженном столкновении в конце лета - начале осени 2024 также предсказывает шаманка Галина Талтаева-Мелехова. Более того, в текущем году, согласно прогнозу предсказательницы, наша страна укрепит свой авторитет в мировом сообществе, объединив вокруг себя различные страны как из ближнего, так и дальнего зарубежья.

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