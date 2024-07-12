Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

СВО завершится: одаренные богами астролог-нумеролог и шаман-мистик озвучили прогноз об окончании военного конфликта

Шаман и астролог спрогнозировали дату завершения СВО на Украине, и назвала страну, для которой все закончится наилучшим образом.

svs-gru.ru

Подписаться в Telegram

В мире, где политические и экономические стратегии часто занимают передовые позиции в попытках разрешения международных конфликтов, интерес к необычным источникам прогнозов возрастает.

Например, в контексте продолжающегося напряжения между Россией и Украиной, которое началось в феврале 2022 года, появляются предсказания от людей с нестандартными способностями, привлекающие внимание общественности.

Оксана Гордиенко, известная экстрасенс, делится своим видением будущего, предсказывая заметное снижение интенсивности конфликта к концу 2024 года. По её словам, первые значимые шаги к миру будут сделаны уже этой осенью, при активном участии США, что, по мнению Гордиенко, позволит избежать дальнейших обострений и станет началом процесса мирного урегулирования.

Алексей Волос, шаман с особыми способностями, также предвидит разрешение этого конфликта в ближайшее время. Он уверен, что активные военные действия прекратятся уже к осени текущего года, и что дипломатические усилия приведут к условиям, которые будут выгодны России. Волос подчеркивает роль сверхъестественных способностей в предотвращении возможных террористических угроз.

Прогнозы таких экстрасенсов и шаманов не только подчеркивают желание общества к миру и стабильности, но и вносят вклад в публичный диалог о возможных путях к мирному будущему, предлагая альтернативные подходы к разрешению кризисов. Эти мнения, хотя и вызывают смешанные реакции, играют свою роль в формировании общественного мнения и отражают стремление к позитивным изменениям на глобальной арене.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

19 часов назад

«Крановщик избил Зиганшина или Зиганшин крановщика?»: что случилось на скандальной стройке под Миллениумом

Интересное в Казани

час назад

«Ежемесячный платеж превышает 180 тысяч рублей»: специалисты рассказали, что будет с рынком ипотеки после отмены льготных программ

дератизация помещения от тараканов

Новости Татарстана

день назад

В Альметьевске задержали 2 сотрудниц реготдела ГАИ по Татарстану

Новости Татарстана

5 часов назад

Миколог КФУ назвал «грибные места» Татарстана

ремонт контроллеров электровелосипедов в Нижнем Новгороде

Новости Казани

день назад

Бизнесмена Зиганшина обвинили в избиении крановщика на стройке у ЖК «Миллениум»

Новости Татарстана

день назад

Организатор полета рассказал о пилоте упавшего самолета в Камском Устье

Новости Татарстана

день назад

Пассажиры разбившегося самолета в РТ были из Воронежа

Новости Казани

21 час назад

Генеральный директор ПСО «Казань» Зиганшин подвергся нападению на стройке
Лонгриды
час назад

Фильм «Тополиный пух» от татарстанских создателей с Аглаей Тарасовой и Антоном Лапенко откроет фестиваль нового российского кино «Горький fest»

Фильм «Тополиный пух» от татарстанских создателей с Аглаей Тарасовой и Антоном Лапенко откроет фестиваль нового российского кино «Горький fest»

Новости Татарстана

2 часа назад

Татарстан на 4 месте среди регионов по результатам ЕГЭ-2024

Новости Казани

17 часов назад

Появились эскизы станции метро «100-летие ТАССР» в Казани

Новости Татарстана

19 часов назад

В Бугульме водитель на скорости сбил маму с 2 детьми

Новости Татарстана

19 часов назад

На трассе M7 в Татарстане горит придорожное кафе «Ирис»
3 человека погибли после ДТП с участием Kia с грузовика Iveco в Татарстане
Новости Татарстана
2 часа назад

3 человека погибли после ДТП с участием Kia с грузовика Iveco в Татарстане

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане депутаты ограничили время и места для продажи алкоголя

Новости Татарстана

21 час назад

В Татарстане 11 и 12 июля ожидается гроза с градом

Новости Татарстана

23 часа назад

В РТ запустили акцию по поощрению за привлечение контрактников на службу
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Создайте свой уникальный дом: руководство для казанцев по выгодному строительству в 2024 году
«Ак Барс» заплатил «Адмиралу» за Янчевского 1000 рублей
Новости Казани
4 часа назад

«Ак Барс» заплатил «Адмиралу» за Янчевского 1000 рублей