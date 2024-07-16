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СВО завершится: одаренные богами астролог-нумеролог и шаман-мистик обнародовали прогноз об окончании военного конфликта

С началом конфликта между Россией и Украиной в феврале 2022 года, тема его разрешения стала центром внимания мировой общественности. Предсказать дату завершения СВО пытаются не только политики и ученые, но и люди, обладающие удивительными способностями.

inosmi.ru

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С началом конфликта между Россией и Украиной в феврале 2022 года, тема его разрешения стала центром внимания мировой общественности.

Помимо аналитиков, предлагающих традиционные решения, на сцену выходят эксперты с необычными подходами, делясь своими уникальными видениями будущего.

Заклинательница духов и ясновидящая Оксана Гордиенко предсказывает угасание напряженности в регионе к концу текущего года. По её словам, мирные усилия начнут проявляться уже этой осенью, с активной поддержкой со стороны США, что позволит Российской Федерации избежать дальнейшего обострения ситуации и стать частью мирного процесса.

Шаман Алексей Волос, известный своими особыми способностями, также указывает на скорое мирное разрешение. Он видит окончание военных действий к осени текущего года и подчеркивает, что дипломатические инициативы приведут к урегулированию на условиях, благоприятных для России. Волос также говорит о важности сверхъестественных способностей в предупреждении потенциальных угроз.

Эти прогнозы, хотя и основаны на методах, выходящих за рамки традиционной науки, привлекают внимание и могут стимулировать дебаты о возможностях мирного разрешения конфликта. Предложения экстрасенсов и шаманов добавляют разнообразие к палитре мнений, позволяя общественности рассмотреть мирные перспективы через призму альтернативных взглядов и подходов.

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