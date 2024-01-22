«СВО завершится»: необычайно одаренные вселенной сибирские шаманы назвали дату и победителя конфликта

Шаманы – люди, которые обладают необыкновенными сверхъестественными способностями и могут рассказать, что ожидает людей, страны и в целом мир в будущем. Российские шаманы из Сибири поделились с ТАСС прогнозом, когда будет завершено СВО На Украине, кто станет победителем в данной схватке, а вместе с тем рассказали, чем будет омрачен 2024 год для России.

Верховный шаман Российской Федерации Кара-оол Допчун-оол заявил, что Спецвоенная операция на Украине будет завершена к началу осени 2024 года, а победит в данном столкновении Россия. Слова шамана подтверждает сибирская предсказательница Галина Талтаева-Мелехова, так как, согласно ее прогнозу, вооруженный конфликт подойдет к своему разрешению в конце лета текущего года, более того, российское государство укрепит свой авторитет среди всех стран Мира.

Однако не все события, ожидающие Россию в 2024 году, радостные: шаманы предсказывают природные катаклизмы на территории наше страны, которые будут связаны с водой. К ним относятся наводнения и подтопления.