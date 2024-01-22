Новости России
· Ульяна Сенько

«СВО завершится»: необычайно одаренные вселенной сибирские шаманы назвали дату и победителя конфликта

«СВО завершится»: необычайно одаренные вселенной сибирские шаманы назвали дату и победителя конфликта

ufologov.net

Подписаться в Telegram

Шаманы – люди, которые обладают необыкновенными сверхъестественными способностями и могут рассказать, что ожидает людей, страны и в целом мир в будущем. Российские шаманы из Сибири поделились с ТАСС прогнозом, когда будет завершено СВО На Украине, кто станет победителем в данной схватке, а вместе с тем рассказали, чем будет омрачен 2024 год для России.

Верховный шаман Российской Федерации Кара-оол Допчун-оол заявил, что Спецвоенная операция на Украине будет завершена к началу осени 2024 года, а победит в данном столкновении Россия. Слова шамана подтверждает сибирская предсказательница Галина Талтаева-Мелехова, так как, согласно ее прогнозу, вооруженный конфликт подойдет к своему разрешению в конце лета текущего года, более того, российское государство укрепит свой авторитет среди всех стран Мира.

Однако не все события, ожидающие Россию в 2024 году, радостные: шаманы предсказывают природные катаклизмы на территории наше страны, которые будут связаны с водой. К ним относятся наводнения и подтопления.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

21 час назад

В Татарстане из-за метели в магазины не могут доставить продукты

Новости Татарстана

день назад

Операторы связи рассказали о причинах перебоев работы мессенджеров в Татарстане

обработка от тараканов по периметру квартиры

Новости Татарстана

17 часов назад

В РТ молодежь помогает бороться со снегом

Полезное

3 дня назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев: опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

очистка кондиционера в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

Реконструкцию ТРК «Кольцо» в Казани отложили

Новости Татарстана

2 часа назад

Предстоящую реконструкцию Московского рынка в Казани оценили

Новости Татарстана

15 часов назад

В РТ сняли ограничения с трасс

Новости Татарстана

день назад

Прокуратура проверит информацию о детях, которых завалило снегом в казанской гостинице
Лонгриды
2 дня назад

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

Новости Татарстана

2 часа назад

Трасса М-7 в Татарстане стала снова доступна для грузовиков и автобусов

Новости Татарстана

2 часа назад

Предстоящую реконструкцию Московского рынка в Казани оценили

Новости Татарстана

14 часов назад

В Татарстане будут создать производство микропроцессоров

Новости Татарстана

15 часов назад

В РТ сняли ограничения с трасс
Снежный апокалипсис накрыл Татарстан: как республика пережила первый день снежного коллапса
Лонгриды
4 дня назад

Снежный апокалипсис накрыл Татарстан: как республика пережила первый день снежного коллапса

Новости Татарстана

16 часов назад

Школы РТ могут перейти на онлайн-формат из-за погоды

Новости Татарстана

17 часов назад

В Нижнекамске начнут ремонт на дамбе

Новости Татарстана

17 часов назад

В РТ молодежь помогает бороться со снегом
“90-95% пациентов сталкиваются с этими проблемами”: обсудили с врачом-проктологом из Казани то, о чем не принято говорить
Интересное в Казани
6 дней назад

“90-95% пациентов сталкиваются с этими проблемами”: обсудили с врачом-проктологом из Казани то, о чем не принято говорить