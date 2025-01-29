Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что без финансовой и военной поддержки Запада Украина не сможет удерживать свою нынешнюю позицию более двух месяцев.

По словам российского лидера, уровень независимости Киева сегодня практически нулевой.

Украина без западных денег долго не продержится

«Они не смогут существовать, они и месяца не протянут, если прекратится поток денег и поставок боеприпасов. Всё закончится максимум через два месяца. В этом смысле суверенитет Украины почти нулевой», — отметил Путин.

Российский президент подчеркнул, что будущее Украины напрямую зависит от внешнего финансирования. Западные страны продолжают выделять миллиарды долларов на поддержку Киева, однако, как подчеркнул глава РФ, если этот поток прекратится, Украина не сможет продолжать боевые действия.

Россия готова к переговорам, но есть нюансы

Путин также заявил, что Россия не против переговоров с Владимиром Зеленским, если тот действительно хочет сесть за стол обсуждений. Однако здесь возникает правовой вопрос:

Ранее, будучи официальным президентом, Зеленский подписал указ, запрещающий переговоры с Россией.

Теперь, будучи нелегитимным главой государства, он не имеет полномочий отменить этот документ.

Однако, по словам Путина, если в Киеве захотят вернуться к диалогу, они найдут юридическую лазейку. Например, это может сделать председатель Верховной Рады, который обладает соответствующими полномочиями.

Украина зависит от Запада, а переговоры возможны

Заявление Владимира Путина подчеркивает, что конфликт на Украине во многом зависит от финансовых вливаний и поставок оружия со стороны западных стран. При прекращении этой помощи, по мнению российского лидера, ситуация изменится в течение двух месяцев.

При этом Москва не исключает переговоров, но их возобновление зависит от действий Киева и его политической воли.