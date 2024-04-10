Математик и историк Григорий Кваша, известный своими аналитическими прогнозами, представил новую оценку будущего СВО на Украине, указывая на ключевые моменты её потенциального завершения.

Григорий Кваша, чей анализ предвидел начало текущих событий, обращается к новому аспекту – окончанию конфликта. Опираясь на теоретическую историю, он утверждает, что период с 2021 по 2025 год будет наполнен изменениями и испытаниями.

Согласно его вычислениям, полное завершение специальной военной операции предвидится к 2025 году. Кваша подчеркивает, что эти прогнозы ознаменуются значительными геополитическими сдвигами.

Несмотря на продолжающиеся боевые действия на различных участках фронта, аналитик остается уверенным в том, что исторический опыт и математические модели позволяют с определенной долей уверенности предсказать исход событий.

Кваша не только делится прогнозами о конце специальной военной операции, но и предвидит более широкие мировые перемены после 2025 года, пишет «Царьград».