Григорий Кваша, уважаемый математик и историк, известный своими прогнозами глобальных событий, снова поделился своим видением будущего, на этот раз касающимся завершения специальной военной операции. Исследователь, который ранее точно предсказал начало данной операции, теперь указывает на её предстоящее окончание.

Кваша, применяя свою уникальную методологию, основанную на теоретической истории, утверждает, что период с 2021 по 2025 год будет наполнен нестабильностью, в частности, из-за конфликтов между Россией и США. Согласно его анализу, решающим моментом станет 2023 год, который определит исход специальной военной операции, приведя к победе России к 2025 году.

Несмотря на продолжающиеся военные действия на различных участках фронта, Кваша считает, что будущие годы принесут разрешение текущих конфликтов и завершат период глобальной напряженности. Он подчеркивает рискованность своих прогнозов, отмечая, что его аналитика основана на глубоком понимании исторических и идеологических противоречий, а также на текущей геополитической ситуации, в которой Россия выступает против главного противника — США.

В контексте этих предсказаний, Кваша выражает уверенность в том, что после 2025 года Российская Федерация войдет в эпоху мира и стабильности, позволяющую стране сосредоточиться на внутреннем развитии и укреплении своего международного положения, сообщает «Царьград».