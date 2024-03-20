Новости России
· Ульяна Сенько

«СВО завершится»: богом одаренный пророк-математик Кваша назвал точные даты и победителя

«СВО завершится»: богом одаренный пророк-математик Кваша назвал точные даты и победителя

4x4photo.ru

Подписаться в Telegram

Григорий Кваша, уважаемый математик, уверен в том, что мировые события развиваются циклично, что позволяет применять математические методы для их прогнозирования.

На основе своих исследований Кваша представил анализ текущих событий, в частности, Специальной военной операции, которая является центром внимания в России.

Используя свои методы, Кваша предсказывает, что завершение данного военного конфликта ожидается в 2025 году, считая 2023 год ключевым моментом в его развитии. Он также высказал мнение, что исход событий будет благоприятен для Российской Федерации. Эти выводы, основанные на математическом анализе, предоставляют новый взгляд на потенциальное развитие текущих мировых событий.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Из-за массового ДТП под Казанью образовалась 8-километровая пробка

Интересное в Казани

23 часа назад

Татьяна Гришанова, АН "Альтера": «Интерес к инвестициям в загородную и коммерческую недвижимость будет расти»

удаление борщевика в москве

Новости Татарстана

день назад

Обвиняемый в убийстве 31 пенсионерки выступит с последним словом в суде

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин

подстричь шубу из норки в Москве

Новости Казани

день назад

И. о. главы Кировского и Московского районов Казани стал Ильсур Хисматуллин

Новости Казани

день назад

Умер в Майами: стали известны причины смерти экс-нападающего «Ак Барса»

Новости Татарстана

день назад

В «Нэфис Косметикс» прокомментировали массовое отравление своих сотрудников

Новости Казани

час назад

В Казани задержали школьницу, которая планировала стрельбу в мечети

Новости Татарстана

день назад

Казанцы пожаловались Путину на отсутствие инфраструктуры
Новости Татарстана
7 часов назад

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Новости Татарстана

13 минут назад

Минэнерго РФ рассматривает варианты решения вопроса с модернизацией Заинской ГРЭС

Интересное в Казани

23 часа назад

«Green-B»: фастфуд с заботой о вашем здоровье

Новости Казани

час назад

В Казани задержали школьницу, которая планировала стрельбу в мечети

Новости Татарстана

час назад

Число отравившихся в столовой «Нэфис Косметикс» выросло до 69 человек
В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане 19 частных клиник добровольно отказались от абортов

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане выросло количество объектов бизнеса

Новости Казани

3 часа назад

Казань обновится к Играм и саммиту БРИКС за 25 млрд рублей
Куда слетать на отдых в апреле 2024: лучшие страны для отдыха
Интересное в Казани
6 дней назад

Куда слетать на отдых в апреле 2024: лучшие страны для отдыха