«СВО завершится»: богом одаренный пророк-математик Кваша назвал точные даты и победителя
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Григорий Кваша, уважаемый математик, уверен в том, что мировые события развиваются циклично, что позволяет применять математические методы для их прогнозирования.
На основе своих исследований Кваша представил анализ текущих событий, в частности, Специальной военной операции, которая является центром внимания в России.
Используя свои методы, Кваша предсказывает, что завершение данного военного конфликта ожидается в 2025 году, считая 2023 год ключевым моментом в его развитии. Он также высказал мнение, что исход событий будет благоприятен для Российской Федерации. Эти выводы, основанные на математическом анализе, предоставляют новый взгляд на потенциальное развитие текущих мировых событий.
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