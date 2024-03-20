Григорий Кваша, уважаемый математик, уверен в том, что мировые события развиваются циклично, что позволяет применять математические методы для их прогнозирования.

На основе своих исследований Кваша представил анализ текущих событий, в частности, Специальной военной операции, которая является центром внимания в России.

Используя свои методы, Кваша предсказывает, что завершение данного военного конфликта ожидается в 2025 году, считая 2023 год ключевым моментом в его развитии. Он также высказал мнение, что исход событий будет благоприятен для Российской Федерации. Эти выводы, основанные на математическом анализе, предоставляют новый взгляд на потенциальное развитие текущих мировых событий.