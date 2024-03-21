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«СВО завершится»: богом одаренный пророк-математик Григорий Кваша назвал точные даты и победителя

«СВО завершится»: богом одаренный пророк-математик Григорий Кваша назвал точные даты и победителя

vm.ru

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Григорий Кваша, известный своими историко-математическими прогнозами, сделал очередное знаковое предсказание.

Специалист, который ранее точно предугадал ряд значительных событий, включая конфликты и политические переломы, на этот раз направил свой взгляд в будущее, утверждая, что после 2025 года мир ждет эра мира и стабильности.

Кваша, опираясь на свои исследования, отмечает, что период с 2021 по 2025 год характеризуется повышенной идеологической активностью крупных держав, что способствует возникновению напряженности на международной арене. Он выделяет 2025 год как ключевой момент, предвещающий окончание всех военных конфликтов и начало нового этапа в истории человечества.

Историк подчеркивает, что его прогноз основан на детальном анализе исторических циклов и событий, и если его предсказания сбудутся, это будет иметь колоссальное значение для всего мирового сообщества. По его мнению, США, которые сегодня играют ключевую роль в международной политике, испытают значительные трудности, которые затронут их глобальное влияние.

В своих рассуждениях Кваша также затрагивает идеологические аспекты мировой политики, указывая на их влияние на ход исторических процессов. Он убежден, что идеологические различия часто лежат в основе межгосударственных конфликтов и что их разрешение станет ключом к более мирному будущему, сообщает «Царьград».

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