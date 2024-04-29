В последнее время внимание общественности привлекли прогнозы Григория Кваша, математика и историка, который не только предсказал начало специальной военной операции, но и теперь делится своими мыслями о её возможном завершении.

Кваша, известный своими исследованиями в области теоретической истории, уже заявлял в 2021 году о начале четырёхлетнего периода беспокойств между Россией и США. Его анализ теперь указывает на 2025 год как на время окончания украинского конфликта, с переломным 2023 годом.

Кваша использует комплексный подход, сочетая исторические аналогии и математические модели, чтобы предсказать исходы текущих событий. Он утверждает, что основное противостояние разворачивается не столько на уровне соседей или даже Запада, сколько непосредственно с США.