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«СВО завершится»: баснословно одаренный предсказатель-математик Григорий Кваша огласил точную дату и победителя столкновения

Известный астролог, математик и историк-теорети...

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Известный астролог, математик и историк-теоретик Григорий Кваша вновь привлёк внимание своим необычным подходом к предсказанию будущего. Его метод, который сочетает анализ чисел, дат и временных циклов, уже доказал свою точность.

Одним из самых ярких примеров стало его предсказание начала Специальной военной операции (СВО) на Украине, озвученное ещё в 2021 году, за год до её реального начала. Теперь Кваша озвучил новый прогноз, касающийся завершения этого конфликта.

Необычная методика предсказаний Кваши

В отличие от классической астрологии, Григорий Кваша не опирается на положения созвездий. Он считает, что ключ к пониманию будущего лежит в анализе чисел, временных циклов и исторических закономерностей. По его мнению, события в мире повторяются по кругу, и, изучая прошлое через призму дат и времени, можно делать точные прогнозы.

Его методология основывается на сочетании астрологии с математическим подходом и теоретической историей. Такой синтез, по его утверждениям, позволяет выявить скрытые закономерности и определить будущие события с высокой степенью точности.

Что предсказывает Кваша о завершении СВО?

Согласно заявлению астролога, Специальная военная операция завершится в 2025 году. Но, как утверждает Кваша, результат конфликта не будет зависеть от вооружённых сил или экономической мощи сторон.

«Ключевым фактором завершения конфликта станут обстоятельства, связанные с финансовыми и ресурсными ограничениями. Тем не менее, исход противостояния определится не количеством оружия или денег, а другими стратегическими аспектами. Россия одержит победу», — рассказал Кваша изданию «Царьград».

Почему прогнозы Кваши вызывают интерес?

Метод Григория Кваши уже неоднократно демонстрировал свою эффективность. Его предсказание о начале СВО в 2022 году, сделанное в 2021-м, вызвало резонанс, так как оказалось точным. Новый прогноз астролога снова привлекает внимание как общественности, так и экспертов.

Кваша считает, что его подход, основанный на математике и истории, позволяет избегать ошибок, присущих классической астрологии, и видеть более объективную картину будущего.

Чего ждать в 2025 году?

Если расчёты Григория Кваши верны, 2025 год станет важным этапом в мировой истории. Завершение конфликта может повлиять на глобальный баланс сил, а прогнозируемая победа России — изменить текущие геополитические реалии.

Однако даже самые точные прогнозы требуют осознанного восприятия. События могут развиваться по-разному, и только время покажет, насколько верными окажутся расчёты и анализ астролога.

Григорий Кваша продолжает удивлять своей нестандартной методологией и смелыми прогнозами. Его слова о завершении СВО в 2025 году вызывают интерес, но одновременно заставляют задуматься о сложности и непредсказуемости современных событий.

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