Григорий Кваша — имя, которое стало широко известным благодаря его необычному подходу к астрологии. Он отвергает традиционные методы, основанные на созвездиях, и вместо этого строит свои прогнозы на числах, датах и временных промежутках.

Такой подход позволил ему предсказывать события с высокой точностью. Одним из наиболее громких стало его заявление о начале Специальной военной операции (СВО) на Украине, которое он сделал ещё в 2021 году, за год до её фактического старта. Сегодня Кваша озвучивает свои прогнозы о завершении конфликта и его исходе.

Новая астрология: числа, даты и история

Григорий Кваша разработал уникальный метод предсказаний, который сочетает астрологию, математику и теоретическую историю. В своей работе он утверждает, что ключ к пониманию будущего лежит в прошлом. История развивается циклично, и если внимательно изучить даты, события и временные промежутки, можно обнаружить закономерности, которые помогут предсказать дальнейшее развитие.

«Мир движется по кругу. Если мы изучим прошлое, обратим внимание на детали, такие как числа и даты, то сможем построить модель будущего», — утверждает Кваша.

Когда закончится СВО: прогноз Кваши

Согласно последнему заявлению астролога:

2023 год стал переломным. Именно в этот период начались значительные изменения в конфликте, которые определят его дальнейший ход.

Окончание СВО он предсказывает в 2025 году.

По мнению Кваши, победителем в конфликте станет Российская Федерация. При этом он подчёркивает, что ни экономические ресурсы, ни военная мощь не будут играть решающей роли. Исход предопределён глобальными историческими циклами, которые идут своим чередом.

Почему оружие и финансы отходят на второй план?

Кваша уверен, что классические факторы, такие как количество вооружений или экономическое превосходство, в данном случае не станут определяющими. Вместо этого ключевую роль сыграют закономерности, заложенные в историческом развитии. Это убеждение основывается на его теории цикличности, где каждая эпоха повторяет определённые события, только в новом контексте.

Что значит прогноз Кваши для современного мира?

Прогнозы Григория Кваши вызывают активное обсуждение, как среди астрологов, так и среди тех, кто далёк от этой науки. Его метод, основанный на числах и датах, представляет собой уникальный взгляд на предсказание будущего, который сочетает научный подход с философскими размышлениями.

Прогноз завершения СВО в 2025 году и утверждение о победе России открывают новую дискуссию о том, насколько глубоко взаимосвязаны история, математика и судьбы государств. Независимо от того, насколько точным окажется этот прогноз, работа Кваши подтверждает, что альтернативные подходы к пониманию мира способны удивлять и заставлять задуматься.

Метод Григория Кваши уникален и привлекает внимание своим отказом от классической астрологии в пользу аналитического подхода. Его прогнозы, базирующиеся на цифрах и исторических закономерностях, продолжают быть предметом споров и изучения. Вопрос о завершении СВО остаётся актуальным, но одна вещь очевидна: Кваша предлагает взглянуть на будущее с другой точки зрения — через призму чисел, дат и повторяющихся событий прошлого.