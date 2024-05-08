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СВО завершится: астролог-нумеролог и шаман-мистик обнародовали прогноз об окончании военного конфликта

С начала 2022 года конфликт между Россией и Украиной стал одной из центральных тем мировых СМИ, а поиски решения продолжаются. Помимо политиков и экономистов, своими прогнозами делятся также эксперты со специальными способностями.

rusnewshub.ru

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С начала 2022 года конфликт между Россией и Украиной стал одной из центральных тем мировых СМИ, а поиски решения продолжаются. Помимо политиков и экономистов, своими прогнозами делятся также эксперты со специальными способностями.

Прогнозы Оксаны Гордиенко

Экстрасенс Оксана Гордиенко с оптимизмом прогнозирует снижение напряженности до конца 2024 года. По ее словам, осенью уже будут предприняты значимые шаги к мирному урегулированию, в том числе с поддержкой США. Гордиенко уверена, что Россия сможет избежать обострения, что станет началом дипломатического процесса.

Пророчества шамана Алексея Волоса

Шаман Алексей Волос также видит в ближайшем будущем мирное решение конфликта. Он прогнозирует спад активных боевых действий к осени. Волос считает, что дипломатические усилия приведут к урегулированию, выгодному для России. Он также подчеркивает важность паранормальных способностей в предотвращении террористических угроз.

Хотя такие прогнозы встречают скептицизм, они привлекают внимание из-за продолжающейся неопределенности. Предсказания Гордиенко и Волоса отражают стремление к мирному урегулированию и подчеркивают надежду на скорейшее завершение конфликта. Даже если многие относятся к таким видениям с недоверием, они все же вносят свой вклад в дискуссию о поиске нестандартных путей разрешения сложных ситуаций.

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