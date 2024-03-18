Новости России
· Ульяна Сенько

«СВО завершат в 2024 году»: астролог-нумеролог и шаман-мистик рассказали о сроках завершения боевых действий

«СВО завершат в 2024 году»: астролог-нумеролог и шаман-мистик рассказали о сроках завершения боевых действий

Svadba1000.ru

Подписаться в Telegram

В новом обзоре событий на востоке Европы, где военный конфликт в Украине продолжает беспокоить мировое сообщество, эксперты-эзотерики делятся своими предсказаниями относительно возможного окончания этих событий.

В центре внимания — прогнозы астролога-нумеролога Оксаны Гордиенко и шамана-мистика Алексея Волоса, которые считают, что текущий год может принести изменения в ситуацию.

Используя методы астрологического и числового анализа, Гордиенко и Волос предполагают, что космические конфигурации и числовые последовательности могут указывать на перспективу завершения конфликта. Хотя они не могут утверждать точные сроки, их анализ предполагает, что значительные изменения могут произойти во второй половине года — Гордиенко видит ключевой момент в зимний период, а Волос — в начале осени, сообщает «Ямал-Медиа».

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

9 часов назад

Глава районов Казани Сергей Миронов был уволен из-за утраты доверия

Гид по скидкам Казани

11 часов назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой

как бороться с постельными клопами в квартире

Новости Татарстана

13 часов назад

В Татарстане скончался бывший прокурор Рамиль Халиуллин

Интересное в Казани

3 дня назад

Будущее загородной недвижимости: ожидания цен и спроса на частные дома в 2024 году

круглосуточный маникюр в москве в Москве

Новости Татарстана

11 часов назад

В Татарстане замминистра хотят уволить за покупку иностранных акций

Новости Татарстана

день назад

На подъезде к Свияжску растянулась пробка на 4 километра

Новости Казани

13 часов назад

Архитектор не подтвердил эскиз комплекса на берегу Казанки

Новости Казани

8 часов назад

Солист «Иванушки International» признался в любви к Казани

Новости Татарстана

10 часов назад

В Казани на Вознесенском тракте запустят новые троллейбусы
Новости Татарстана
12 часов назад

В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов

В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов

Новости Татарстана

3 часа назад

В «Нэфис Косметикс» прокомментировали массовое отравление своих сотрудников

Гид по скидкам Казани

11 часов назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой

Новости Татарстана

4 часа назад

Татарстан попал в топ-30 регионов по уровню зарплат в стране

Новости Татарстана

4 часа назад

Бастрыкин потребовал доклад о ЧП с падением снега на младенца в Татарстане
Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили
Лонгриды
5 дней назад

Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили

Новости Татарстана

4 часа назад

40 работников «Нэфис Косметикс» заразились сальмонеллезом в Татарстане

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане прогнозируют небольшой снег и морозы

Новости Казани

8 часов назад

Солист «Иванушки International» признался в любви к Казани
Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.
Полезное
6 дней назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.