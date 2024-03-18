«СВО завершат в 2024 году»: астролог-нумеролог и шаман-мистик рассказали о сроках завершения боевых действий

В новом обзоре событий на востоке Европы, где военный конфликт в Украине продолжает беспокоить мировое сообщество, эксперты-эзотерики делятся своими предсказаниями относительно возможного окончания этих событий.

В центре внимания — прогнозы астролога-нумеролога Оксаны Гордиенко и шамана-мистика Алексея Волоса, которые считают, что текущий год может принести изменения в ситуацию.

Используя методы астрологического и числового анализа, Гордиенко и Волос предполагают, что космические конфигурации и числовые последовательности могут указывать на перспективу завершения конфликта. Хотя они не могут утверждать точные сроки, их анализ предполагает, что значительные изменения могут произойти во второй половине года — Гордиенко видит ключевой момент в зимний период, а Волос — в начале осени, сообщает «Ямал-Медиа».