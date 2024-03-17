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«СВО завершат в 2024 году»: астролог-нумеролог и шаман-мистик обозначили сроки завершения боевых действий

«СВО завершат в 2024 году»: астролог-нумеролог и шаман-мистик обозначили сроки завершения боевых действий

vm.ru

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Последние новости с востока Европы вызывают тревогу у многих людей: военные действия в Украине продолжаются уже несколько лет, и все желают узнать, когда они, наконец, закончатся.

Вопрос о дате окончания этого конфликта волнует многих, и на этот раз в дело вступили астролог-нумеролог Оксана Гордиенко и шаман-мистик Алексей Волос.


По их прогнозам, в этом году мы можем ожидать завершения боевых действий в Украине. Они основывают свои выводы на астрологических, числовых и эзотерических анализах. По их мнению, определенные конфигурации звезд и числовые комбинации указывают на то, что ситуация на востоке Украины изменится в текущем году.

Хотя точные даты они не называют, некоторые предположения указывают на то, что переломный момент может наступить во второй половине года. По прогнозу Гордиенко, это произойдет зимой, а по прогнозу Волоса, в начале осени. Этот период может стать временем, когда стороны конфликта начнут находить компромиссы и искать пути к мирному урегулированию ситуации, сообщает "Ямал-Медиа".

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