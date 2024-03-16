Важные новости из Восточной Европы находятся в центре внимания многих людей: военные действия на Украине продолжаются уже несколько лет, и все желают узнать, когда они, наконец, закончатся.

Вопрос о дате окончания конфликта волнует многих, и на этот раз в дело вступили признанные эксперты - астролог-нумеролог Оксана Гордиенко и шаман-мистик Алексей Волос.

В соответствии с их прогнозами, в текущем году можно ожидать завершения военных действий на Украине. Эти выводы основаны на комплексном анализе астрологических, числовых и эзотерических данных. Согласно их мнению, специфические звездные конфигурации и числовые комбинации указывают на то, что ситуация на востоке Украины изменится в ближайшем будущем.

Хотя точные даты не были названы, некоторые предположения указывают на то, что переломный момент может наступить во второй половине года. Прогнозы Гордиенко указывают на зиму текущего года, в то время как Волос предсказывает его наступление в начале осени. Этот период может стать временем, когда стороны конфликта начнут искать компромиссы и пути к мирному урегулированию ситуации, сообщает "Ямал-Медиа".